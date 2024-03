“Më gjykuat si vajza e ish-ave”, Sara e revoltuar: Bëjnë moral ata me 40 ish-a

Sara Gjordeni vazhdon të jetë një nga vajzat më të komentuara edhe pas daljes së saj nga Big Brother VIP.

Gjatë qëndrimit në shtëpi ajo u komentuar shumë për jetën e saj private dhe tani pas daljes ka një përgjigje për të gjithë paragjykimet.

Sara ka bërë një deklaratë të gjatë ku tregon se ajo ishte lojtare e fortë dhe vendosi të ishte vetvetja në lojë.

“Unë jam gjykuar shpesh si vajza e ish-ave. Vajza, mbajeni mend mirë numrin 4 sepse është numri i mëkatit në Shqipëri. Janë po të njëjtët njerëz që bëjnë moral, ata të cilët martohen me partnere me 30-40 isha dhe qëndrojnë me kokën lart. Por Sara jo! Sepse Sara shet! Sara klikohet!”, shkruan ndër të tjera Sara.