Gjendet predhë luftarake në Postribë të Shkodrës, forcat e specializuara të Ushtrisë në vendngjarje

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 11:33
Aktualitet

Rreth orës 08:50 të mëngjesit të sotëm, në fshatin Mes të njësisë administrative Postribë, punonjësit e një firme që merret me pastrimin e kanaleve kulluese kanë hasur në një predhë luftarake gjatë punimeve rutinë.

Pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e specializuara të Ushtrisë, të cilat kanë marrë masat e sigurisë për të neutralizuar çdo rrezik të mundshëm.

Grupi hetimor po vijon punën për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar origjinën e predhës.

