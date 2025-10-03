Gjendet predhë luftarake në Postribë të Shkodrës, forcat e specializuara të Ushtrisë në vendngjarje
Rreth orës 08:50 të mëngjesit të sotëm, në fshatin Mes të njësisë administrative Postribë, punonjësit e një firme që merret me pastrimin e kanaleve kulluese kanë hasur në një predhë luftarake gjatë punimeve rutinë.
Pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e specializuara të Ushtrisë, të cilat kanë marrë masat e sigurisë për të neutralizuar çdo rrezik të mundshëm.
Grupi hetimor po vijon punën për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar origjinën e predhës.