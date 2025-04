Gënjeshtrat e vrasësit së Iliria Sulës për provimet në universitet! Policia ‘zbarkon’ në Fakultetin e Arkitekturës ku studionte

Ai jo vetëm që nuk kishte një diplomë, por as që ishte afër marrjes së një të tillë. Në fakt, pas pesë vitesh regjistrimi në Fakultetin e Arkitekturës në Sapienza, rruga e tij universitare ishte çdo gjë tjetër, përveçse në përputhje me planin vjetor të provimeve.

Ekziston edhe kjo gënjeshtër e mëtejshme midis atyre të treguara nga Mark Antony Samson, vrasësi i vetë-rrëfyer i Ilaria Sula. Një gënjeshtër pas së cilës mund të fshihet edhe një motiv. Për këtë arsye, Skuadra Fluturuese shkoi në universitet për të marrë të gjithë dokumentacionin mbi regjistrimet, ndjekjen e kurseve dhe, veçanërisht, provimet e dhëna nga 23-vjeçari. Për më tepër, ai vetë përmendi problemet me studimet gjatë seancës paraprake: “Ilaria më pyeti për provimet dhe kjo ishte një problem për mua, një traumë. Kam pasur ankth të performancës shkollore me prindërit e mi që në shkollën fillore.”

Bodrumi i kontrolluar nga policia

Në versionin e tij, ai flet për këtë thuajse sikur të ishte një motiv i pranueshëm për të vrarë 22-vjeçaren, e cila kishte kuptuar se programi i tij universitar ishte shumë larg asaj që ai përshkruante dhe i kishte kërkuar të jepte llogari për të.

Por dje, Policia Shkencore u kthye për katër orë dhe për të katërtën herë në via Homs, në lagjen Afrikane. Një duzinë oficerësh inspektuan dhomat e banesës së vogël ku jetonte i riu, i akuzuar për vrasje me dashje dhe fshehje të një kufome, së bashku me prindërit e tij. Hetimet kishin të bënin veçanërisht me bodrumin, ku trupi i vajzës ishte fshehur për një kohë ende të paqartë. Samson pretendon se e ka vrarë në orën 11 të datës 26 mars, ndërsa hetuesit besojnë se mbrëmja e datës 25 është më e besueshme. Sipas rrëfimit të vetë autorit të krimit, vdekja ka ndodhur brenda pak minutash.

Dyshime mbi versionin e miqve

Megjithatë, ende mbeten dyshime mbi të gjithë dinamikën e sulmit në hetimin e koordinuar nga zëvendësprokurori Giuseppe Cascini. Kërkimi u përqendrua kryesisht në gjurmët e gjakut, pavarësisht pastrimit të plotë të kryer edhe nga nëna e djalit, Nosr Mazlapan, e cila pranoi se e kishte ndihmuar të birin dhe tashmë akuzohet për bashkëpunim në fshehjen e krimit. Por dyshimet shtrihen edhe tek dy shokët e vrasësit, bashkëmoshatarët e tij, të cilët u identifikuan nga policia që më 1 prill. Ata ishin në shoqërinë e Samsonit në zonën e Tuscolana-s, në të njëjtën zonë celulare telefonike të lidhur në atë moment me smartfonin e viktimës. Të dy nuk janë aktualisht nën hetim, por pjesëmarrja e tyre në mbulimin e ngjarjeve pas vrasjes po shqyrtohet nga autoritetet.

Alibia dhe “vajza e kroasantit”

“Marku është shumë i mërzitur dhe i tronditur,” thotë një nga avokatët e 23-vjeçarit, Fabrizio Gallo, pasi e vizitoi atë në burg. Vlen të hetohet edhe roli i “vajzës së kroasantit”, një shoqe që Samsoni ua përmendi si alibi shokëve të dhomës së Ilarias, kur ata e pyetën nëse e kishte parë atë më 25 dhe 26 mars. Thuhet se ai e kishte kontaktuar atë edhe në ditët pas krimit, ashtu siç bëri me vajza të tjera, duke biseduar me to. Kjo duket si një përpjekje për të krijuar një alibi për mbrëmjen e 25 marsit, kur në fakt rezulton se Ilaria ishte në shtëpinë e tij./Corriere della Sera