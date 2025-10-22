Gazetari Rai-t: Vrasës shqiptarë donin të më eleminonin, ndaj mora mbrojtje
Gazetari i Rai-t, Sigfrido Ranucci, foli këtë të mërkurë në Euronews Albania lidhur me dyshimet për atentatin që iu bë disa ditë më parë në Itali.
Ranucci tregoi se është kërcënuar nga një mafioz në Padova, i cili, sipas tij, kishte porositur vrasës shqiptarë për ta kërcënuar.
“Siç thashë, ne nuk kemi elementë që tregojnë se ky ka qenë një akt që ka lindur nga bota kriminale shqiptare. Ne kemi folur edhe për organizatat kriminale në Romë. Unë, për shembull, kam marrë masa mbrojtëse, sepse një i burgosur në Padova, i lidhur me ‘Ndrangheta-n, kishte biseduar me disa vrasës shqiptarë që të më vrisnin mua. Edhe kjo ishte arsyeja. Nuk kam pasur kërcënime nga mafia shqiptare,” – tha Ranucci.