LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gazetari Rai-t: Vrasës shqiptarë donin të më eleminonin, ndaj mora mbrojtje

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 22:31
Aktualitet

Gazetari Rai-t: Vrasës shqiptarë donin të më eleminonin,

Gazetari i Rai-t, Sigfrido Ranucci, foli këtë të mërkurë në  Euronews Albania lidhur me dyshimet për atentatin që iu bë disa ditë më parë në Itali.

Ranucci tregoi se është kërcënuar nga një mafioz në Padova, i cili, sipas tij, kishte porositur vrasës shqiptarë për ta kërcënuar.

“Siç thashë, ne nuk kemi elementë që tregojnë se ky ka qenë një akt që ka lindur nga bota kriminale shqiptare. Ne kemi folur edhe për organizatat kriminale në Romë. Unë, për shembull, kam marrë masa mbrojtëse, sepse një i burgosur në Padova, i lidhur me ‘Ndrangheta-n, kishte biseduar me disa vrasës shqiptarë që të më vrisnin mua. Edhe kjo ishte arsyeja. Nuk kam pasur kërcënime nga mafia shqiptare,” – tha Ranucci.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion