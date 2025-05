Gara italiane e biçikletave "paralizon" sot dhe nesër Tiranën, ja cilat rrugë do të bllokohen

Kryeqyteti i Shqipërisë do të bëhet sot dhe nesër mikpritës i aktivitetit të njohur “Giro d’Italia 2025”, një garë me biçikleta e cila do të nisë mesditën e sotme, datë 9 Maj dhe do të vazhdojë dhe nesër, më 10 Maj.

Në kuadër të zhvillimit të etapës së parë të garës ndërkombëtare “Giro d’Italia 2025”, e cila do të vijoj në qytetin e Tiranës më 9 maj 2025, do të ketë ndryshime në qarkullimin dhe parkimin e automjeteve, sipas planit të mëposhtëm.

1- Ndalim qarkullimi dhe parkimi - Datë 09.05.2025, ora 13:00 –18:00 në segmentet e rrugëve:

- Rrugën “SH3” (fshati Gracen deri në rrethrrotullimin i TEG);

- Rrethrrotullimi i TEG deri te rrethrrotullimi i Sanatoriumit;

- Rrugën e “Elbasanit”,

- Bulevardi “Bajram Curri”;

- Rrugën “Ali Shefqeti”;

- Rrugën “Alajdin Frashëri”;

- Rrugën e Rexhekrit;

- Rruga Muhamet Deliu deri tek rrethrrotullimi i Freskut;

- Rrugën “Sotir Çaci”;

- Rrugen “Xhanfize Keko”;

- Rrugen “Arkitekt Kasemi”;

- Bulevardi “Zhan D’Ark”;

- Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”;

- Në brendësi të ish-Gardës së Republikës.

- Segmenti i rrugës mbrapa Pallatit të Kulturës

- Rrugën “Dëshmoret e 4 Shkurtit”,

2- Blloqet e banimit me akses të kufizuar, më datë 09.05.2025:

- Pjesa e banimit në rrugët lidhëse me rrugën “Papa Gjon Pali”, nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 13:00–18.00 (Rruget janë: “Dervish Hima”, “Asim Zeneli”, “Themistokli Gërmeni”, “Ismail Qemali”, “Mustafa Matohiti”, “Jul Variboba” dhe “Fatmir Haxhiu”).

- Zona e Pazarit të Ri, “Hoxha Tahsim”, nuk kanë akses për t’u lidhur me bulevardin “Zhan D’Ark”, por kanë akses vetëm me rrugën e Dibrës

- Farmacia 10 dhe dalje në autostradën lindore.

- Zona e qytetit “Studenti”, Higjiena, shkolla e Baletit, Ish-tregu elektrik dhe “Ali Demi” kanë akses për të dalë në rrugën “Pasho Hysa” dhe në rrugën “Pjetër Budi”, që kanë akses në rrugën “Agush Gjegjevica”, e cila kanë dalje në unazën lindore.

- Zona e Kodrës së Priftit nuk ka akses për të dalë nga perimetri, pas bllokimit të aksit rrugor (gjatë orarit 13:00 –18:00).

- Zona e Tiranës së Re dhe e Bllokut ka dalje në rrugën “Kristo Luarasi”, diga e liqenit dhe dalje në Selitë.

- Zona e rrugës “Myslym Shyri”, Rrugës së Kavajës do të kenë akses dalje për në rrugën e ambasadave, në drejtim te Bulevardit Zogu i Parë dhe rrugën “Mine Peza”.

Ndalim parkimi - Datë 10.05.2025, ora 08:00 –11:00 në Segmentet e rrugëve:

- Zogu i Zi” dhe në itinerarin Rruga e Durresit, Rruga “Fortuzi”, Rruga “Dervish Hatixhe”, Rruga e Barrikadave, rruga pas Pallatit të Kulturës (vendi i akomodimit te ekipeve).

Ndalim qarkullimi dhe parkimi - Datë 10.05.2025, ora 10:00 –18:00 në segmentet e rrugëve:

- Sheshin “Skenderbej”;

- Rrugën “Urani Pano”;

- Rrugën “Dedë Gjo Luli”;

- Rrugën “Ibrahim Rugova”;

- Rrugën “Deshmorët e 4 Shkurtit”;

- Bulevardin “Gjergj Fishta”;

- Rrugën “Muhamet Gjollesha”;

- Bulevardin “Bajram Curri”;

- Rrugën “Ibrahim Rugova”;

- Rrugën “Lek Dugagjini”;

- Rrugën “Dervish Hima”;

- Rrugën e Elbasanit- Rrethrrotullimi i Saukut;

- Rrugën “Abdyl Frashëri”;

- Bulevardin “Zogu I” deri te rruga “Fortuzi”;

- Rruga pas Pallatit të Kulturës, me qëllim stacionimin e mjeteve në dispozicion të eventit.

Blloqet e banimi me akses të kufizuar në datën 10.05.2025:

- Pjesa e banimit në rrugët lidhëse me rrugën “Papa Gjon Pali” nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 10:00–18:00 (Ruget janë “Dervish Hima”, “Asim Zeneli”, “Themistokli Gërmeni”, “Ismail Qemali”, “Mustafa Matohiti”, “Jul Variboba” dhe “Fatmir Haxhiu”);

- Blloku në rrugën “Ukraina e Lirë” nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 10:00-18:00

Orientimi i devijimit të trafikut për datën 10.05.2025:

- Zona e Pazarit të Ri, “Hoxha Tahsim”, nuk kanë akses për t’u lidhur me Bulevardin “Zhan D’Ark”, por kanë akses vetëm me rrugën e Dibrës

- Farmacia 10 dhe dalje në autostradën lindore, si dhe kalim në rrugën e Barrikadave.

- Pjesa e rrugës së Kavajës dhe rruga “Myslym Shyri” lidhet me zonën e Tiranës së Re, vetëm nëpërmjet rrugës “Dritan Hoxha”, për në Unazë të Re dhe anasjelltas.

- Zona e qytetit Studenti, Higjiena, shkolla e Baletit, Ish-tregu elektrik, “Ali Demi” kanë akses për të dalë në rrugën “Pasho Hysa” dhe në rrugën “Pjetër Budi” që kanë akses në rrugën “Agush Gjegjevica”, e cila kanë dalje për në unazën lindore. Gjithashtu, kanë për të dalë në rrethin e Shkozës dhe zonen e Kodrës së Priftit.