Aksident në Fier-Vlorë/ Policia jep detaje: Një automjet u përplas me një kamionçinë, identifikohet viktima
Një aksident rrugor është shënuar ditën e sotme në aksin rrugor Fier-Vlorë. Sipas informacioneve policore, aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtu "Kripa", ku një automjet tip "Dacia" më drejtuese një 28-vjeçare italiane është përplasur me një mjet tip kamionçinë, më drejtues 62 vjeç.
Ky i fundit, nga goditja është përplasur me barrierat anësore të rrugës dhe si pasojë ka humbur jetën në vendngjarje. Viktima është identifikuar si Ferdinant Hasani 62 vjeç. I plagosur rëndë ka mbetur pasagjeri që ishte në kamioncinë. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
NJOFTIMI I POLICISË:
Sot, rreth orës 14:15, në aksin rrugor Fier-Vlorë, në vendin e quajtur “Kripa”, një automjet tip “Dacia”, me drejtues shtetasen italiane A. T., 28 vjeçe, është përplasur me një mjet tip kamionçinë, me drejtues shtetasin F. H., 62 vjeç, i cili nga goditja është përplasur me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i kamionçinës ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa pasagjeri që udhëtonte në këtë mjet, shtetasi A. M., ka mbetur i dëmtuar rëndë dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.