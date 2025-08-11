Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:04
Aktualitet
Sot, e hënë 11 gusht 2025, tregu valutor vendas ka regjistruar luhatje të lehta krahasuar me ditët e fundit. Dollari amerikan ka ruajtur stabilitet, ndërsa euro ka shënuar një rritje të lehtë në vlerë.
• Dollari amerikan (USD) blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.
• Euro (EUR) blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.
• Franga zvicerane (CHF) blihet me 102 lekë dhe shitet me 103.5 lekë.
• Paundi britanik (GBP) blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 112.2 lekë.
• Dollari kanadez (CAD) blihet me 60 lekë dhe shitet me 61.5 lekë.