Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:04
Aktualitet

Sot, e hënë 11 gusht 2025, tregu valutor vendas ka regjistruar luhatje të lehta krahasuar me ditët e fundit. Dollari amerikan ka ruajtur stabilitet, ndërsa euro ka shënuar një rritje të lehtë në vlerë.

• Dollari amerikan (USD) blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.

• Euro (EUR) blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.

• Franga zvicerane (CHF) blihet me 102 lekë dhe shitet me 103.5 lekë.

• Paundi britanik (GBP) blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 112.2 lekë.

• Dollari kanadez (CAD) blihet me 60 lekë dhe shitet me 61.5 lekë.

