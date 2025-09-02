LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Këmbimi valutor 2 shtator 2025

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 08:25
Aktualitet

Sot, në tregun e këmbimit vlerësues, një dollar amerikan më bën 82.5 lekë dhe më bën 83.8 lekë.
Euro do të më blihet 97.1 lekë dhe do të më shitet 98.3 lekë. Franga zvicerane do të më blihet 103 lekë dhe do të jetë më 104.5 lekë.

Ndërsa paundi britanik do të blihet me 111.5 lekë dhe do të jetë më 113.1 lekë. Dollari kanadez këmbehet me 60 lekë në blerje dhe me 61.5 lekë në shitje.

Për më shumë shikoni tabelën:

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion