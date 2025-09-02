Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Këmbimi valutor 2 shtator 2025
Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 08:25
Aktualitet
Sot, në tregun e këmbimit vlerësues, një dollar amerikan më bën 82.5 lekë dhe më bën 83.8 lekë.
Euro do të më blihet 97.1 lekë dhe do të më shitet 98.3 lekë. Franga zvicerane do të më blihet 103 lekë dhe do të jetë më 104.5 lekë.
Ndërsa paundi britanik do të blihet me 111.5 lekë dhe do të jetë më 113.1 lekë. Dollari kanadez këmbehet me 60 lekë në blerje dhe me 61.5 lekë në shitje.
Për më shumë shikoni tabelën: