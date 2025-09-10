LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRI/ Ndërtoi 8 objekte pa leje dhe një pishinë brenda rrethimit të banesës, arrestohet një person në Tropojë

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 09:27
Aktualitet

EMRI/ Ndërtoi 8 objekte pa leje dhe një pishinë brenda rrethimit

Një person, i identifikuar si Rame Gjomakaj, është arrestuar me kërkesë të Prokurorisë së Kukësit për veprën penale të ndërtimit të paligjshëm. Sipas Prokurorisë, ky person ka ndërtuar 8 objekte dhe një pishinë pa leje brenda rrethimit të banesës së tij në fshatin Llugjaj të Tropojës. 

"Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Kukës, është arrestuar një person me iniciale R.Gj., i dyshuar për ndërtim të paligjshëm në territorin e fshatit Llugjaj të Tropojës.

Sipas hetimeve të nisura mbi procedimin penal nr. 509, datë 08.09.2025, dhe pas referimeve të Policisë së Shtetit, në pronën e tij janë konstatuar tetë objekte dhe një pishinë në ndërtim e sipër, të gjitha brenda rrethimit të banesës.

Objektet kanë përmasa 10×6 metra, janë ndërtuar mbi kolona betoni, të rrethuara me mur tulle ngjyrë të kuqe dhe të mbuluara me soletë. Përreth tyre janë gjetur edhe materiale ndërtimi si zhavorr dhe tulla.

Shtetasi R.Gj. është në hetim për veprën penale ‘Ndërtim i paligjshëm’, parashikuar në nenin 199/a, paragrafi 4, të Kodit Penal, ndërsa veprimet hetimore vijojnë", njofton prokuroria.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion