EMRI/ Ndërtoi 8 objekte pa leje dhe një pishinë brenda rrethimit të banesës, arrestohet një person në Tropojë
Një person, i identifikuar si Rame Gjomakaj, është arrestuar me kërkesë të Prokurorisë së Kukësit për veprën penale të ndërtimit të paligjshëm. Sipas Prokurorisë, ky person ka ndërtuar 8 objekte dhe një pishinë pa leje brenda rrethimit të banesës së tij në fshatin Llugjaj të Tropojës.
"Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Kukës, është arrestuar një person me iniciale R.Gj., i dyshuar për ndërtim të paligjshëm në territorin e fshatit Llugjaj të Tropojës.
Sipas hetimeve të nisura mbi procedimin penal nr. 509, datë 08.09.2025, dhe pas referimeve të Policisë së Shtetit, në pronën e tij janë konstatuar tetë objekte dhe një pishinë në ndërtim e sipër, të gjitha brenda rrethimit të banesës.
Objektet kanë përmasa 10×6 metra, janë ndërtuar mbi kolona betoni, të rrethuara me mur tulle ngjyrë të kuqe dhe të mbuluara me soletë. Përreth tyre janë gjetur edhe materiale ndërtimi si zhavorr dhe tulla.
Shtetasi R.Gj. është në hetim për veprën penale ‘Ndërtim i paligjshëm’, parashikuar në nenin 199/a, paragrafi 4, të Kodit Penal, ndërsa veprimet hetimore vijojnë", njofton prokuroria.