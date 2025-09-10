LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ I kërkuar nga autoritetet italiane për vjedhje, 35-vjeçari kapet në Kakavijë

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 09:19
EMRI/ I kërkuar nga autoritetet italiane për vjedhje,

Një 35-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar nga policia kufitare e Kakavijës. Autoritetet gjyqësore në Macerata, Itali e kanë dënuar Erjon Pere alias Erjon Mera me 8 vjet e 5 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, kryer në bashkëpunim.   

I riu banues në Bulqizë pritet të ekstradohet drejt vendit fqinj.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Policisë Kufitare në PKK Kakavije, si rezultat i kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, kanë kapur në hyrje të RSh-së, shtetasin: Erjon Pere alias Erjon Mera, 35 vjeç, banues në Bulqizë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi autoritetet gjyqësore në Macerata, Itali, me vendimin e datës 15.07.2024, e kanë dënuar me 8 vjet e 5 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, kryer në bashkëpunim.   

Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, do të kryejë procedurat për ekstradimin e 35-vjeçarit, në Itali.

