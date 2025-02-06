LEXO PA REKLAMA!

Emri, ja kush është 26-vjeçari që u qëllua me thikë në kokë! Detaje nga ngjarja në Korçë!

Lajmifundit / 6 Shkurt 2025, 21:22
Aktualitet

Emri, ja kush është 26-vjeçari që u qëllua me

Është identifikuar 26-vjeçari i cili mbeti i plagosur mbërmjen e sotme në Korçë.

Bëhet me dije Kostanin Ziu ka marrë plagë në qafë dhe është paraqitur vetë në spital, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. 

I riu ka marrë dëmtime të rënda në qafë dhe kokë.

Ende nuk dihen rrethanat se si dhe ku ka ndodhur ngjarja, ndërsa policia ka nisur hetimet dhe kërkimet rreth autorit që ka plagosur 26 vjeçarin.

 

 

