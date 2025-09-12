LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ Ishte shpallur në kërkim për shitjen e lëndëve narkotike, arrestohet 44-vjeçari në Elbasan

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:34
EMRI/ Ishte shpallur në kërkim për shitjen e lëndëve

Një 44-vjeçar i identifikuar si Urim Kuka është arrestur nga Policia e Elbasanit pasi ishte shpallur në kërkim  dhe ishte dënuar  për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim”. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Njoftim i Policisë:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Seksionin Operacional të DVP Elbasan, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara, bënë të mundur lokalizimin, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasit:

U. K., 44 vjeç, banues në Elbasan.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan e ka dënuar këtë shtetas, me 4 vjet burgim, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur 2 vjet, 1 muaj e 26 ditë burgim, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

