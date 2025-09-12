Seanca/ Në llozhat e Kuvendit ambasadorë dhe krerë të komuniteteve fetare
Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 10:54
Politikë
Sot Parlamenti i ri nisi punimet në seancën e parë plenare që parashikonte verifikimin e mandateve të deputetëve dhe betimin e tyre, e cila u shty për në orën 17:00.
Por ajo që ra në sy ishin të ftuarit në llozhat e Kuvendit. Mes të pranishmëve ishin ambasadorët e akredituar dhe përfaqësitë diplomatike të huaja në Tiranë, si dhe të gjithë përfaqësuesit e komuniteteve kryesore fetare në vend.
Por detaji më pikant nga kjo seancë ishte se një nga llozhat ishte bosh, dy karriget e caktuara për Prokurorinë e Posaçme dhe Prokurorinë e Përgjithshme.