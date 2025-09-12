LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Prapaskenat e seancës së parë në Kuvend, Rama nuk i ndan sytë Berishës (FOTO)

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:07
Politikë

Prapaskenat e seancës së parë në Kuvend, Rama nuk i ndan

Seanca e parë e legjislaturës së re në Kuvend mblodhi të 140 deputetët mëngjesi ne sotëm.

Kryeministri Edi Rama u rikthye pas ditë kohësh mungesë në sesionin e fundit parlamentar, e këtë herë i ulur mes deputetëve, jo në poltronin e kryeministrit.  Për rastësi, ai ishte ulur paralelisht dhe pranë kryedemokratit Sali Berisha, të cilit në një moment duket se nuk ia ndante dot sytë.

Prapaskenat e seancës së parë në Kuvend, Rama nuk i ndan

Kamerat kanë kapur momentin, ku shihet se Rama vëzhgon Berishën.

Prapaskenat e seancës së parë në Kuvend, Rama nuk i ndan
Seanca përfundoi mes tensionesh, pasi mazhoranca miratoi ngritjen e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kjo u kundërshtua nga opozita.  

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion