Emri/ I dënuar me 18 vjet burg, kush është 47-vjeçari që do të ekstradohet nga Italia

Ministri i Brendshëm Taulant Balla bëri me dije sot në Kuvend se pritet ekstradimi i dy shtetasve nga Spanja dhe Italia.

Esido Barkaj bën me dije se nga Italia pritet të ekstradohet Shkëlqim Cakoni, 47 vjeç.

Cakoni, në bashkëpunim me shtetasin Edmond Pulaj qëlloi për vdekje Mark Rrikën, pas një debati për motive të dobëta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin me vendimin nr.8 date 19.01.2005 e ka dënuar Cakonin me 18 vjet burg për kryerjen e veprave penale “Vrasje me dashje” kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajtje pa leje” parashikuar nga nenet 76-25 dhe 278/2 të Kodit Penal.