Futbolli shqiptar në zi, ndahet nga jeta ish-arbitri i njohur

Ish-arbitri, Tomor Hoxha është ndarë nga jeta ditën e djeshme.

Ai ka punuar për vite me radhë si vëzhgues i FSHF-së si dhe Drejtues i Kolegjiumit te Arbitrave Vlorë.

Lajmin për ndarjen e tij nga jeta është bërë i ditur nga Shoqata “Bashkimi i Arbitrave Shqiptar te Futbollit”.

“Dite e trishte per arbitrimin Shqiptar! Eshte ndare sot nga jeta z.Tomor Hoxha! Tomor Hoxha ka qene ish-arbiter, gjithashtu ka punuar per vite me radhe si vezhgues i FSHF-se si dhe Drejtues i Kolegjiumit te Arbitrave Vlore!

Shoqata “Bashkimi i Arbitrave Shqiptar te Futbollit” i shpreh ngushellimet me te sinqerta familjes Hoxha, te afermve dhe miqve te tij. Prehu ne paqe Tomor Hoxha!”, thuhet në postim.