EMRI/ Zgjidhet drejtuesi i ri i Agjencisë së Mbikqyrjes Policore
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 10:05
Aktualitet
Eduart Merkaj është emëruar në krye të Agjencisë së Mbikqyrjes Policore (AMP), duke zëvendësuar Florjan Sulejmanin, i cili dha dorëheqjen në korrik 2025.
Merkaj ka mbajtur më parë pozicione si drejtues i policisë kufitare, specialist në sektorin antikorrupsion të Policisë së Shtetit, shef i forcës së posaçme operative dhe drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale.
Ai gjithashtu ka shërbyer si Oficer i SHISH në Vlorë dhe Tiranë dhe ka drejtuar Drejtorinë për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar.