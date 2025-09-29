LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 10:05
Aktualitet

EMRI/ Zgjidhet drejtuesi i ri i Agjencisë së Mbikqyrjes Policore

Eduart Merkaj është emëruar në krye të Agjencisë së Mbikqyrjes Policore (AMP), duke zëvendësuar Florjan Sulejmanin, i cili dha dorëheqjen në korrik 2025.

 

Merkaj ka mbajtur më parë pozicione si drejtues i policisë kufitare, specialist në sektorin antikorrupsion të Policisë së Shtetit, shef i forcës së posaçme operative dhe drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale.

Ai gjithashtu ka shërbyer si Oficer i SHISH në Vlorë dhe Tiranë dhe ka drejtuar Drejtorinë për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar.

