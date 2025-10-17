Emrat/ Zbardhet plagosja me armë tek “Megatek”, arrestohet një person dhe shpallet në kërkim autori! Në automjet u gjetën...
Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në parkimin e qendrës tregtare “Megatek” në Tiranë, ku dy të rinj mbetën të plagosur pas një konflikti me armë zjarri dhe sende të forta.
Në përfundim të veprimeve hetimore, është arrestuar Josif Mena, i cili rezulton të jetë pronari i automjetit me të cilin autorët u larguan nga vendngjarja.
Ndërkohë, personi që ka qëlluar me armë zjarri vijon të jetë në kërkim, ndërsa Policia është vënë në ndjekje të tij.
Gjatë kontrollit në automjetin e përdorur nga autorët, u gjet një gëzhojë, ndërsa në banesën e njërit prej tyre është sekuestruar arma e zjarrit, e dyshuar si ajo që u përdor në ngjarje.
Sipas burimeve nga grupi hetimor dhe dëshmive të marra në vendngjarje, konflikti mes të rinjve ka qenë i çastit, dhe ka lindur për motive banale, si: “Pse më pe?” dhe “Pse parkon aty?”.
Nga përplasja kanë mbetur të plagosur Fabjo Arifaj, i cili u qëllua në këmbë me armë zjarri, dhe Grisjan Latifaj, që u dëmtua me sende të forta.
Policia ka sekuestruar provat materiale, përfshirë armën dhe automjetin, ndërsa vijon puna për kapjen e autorit të armatosur dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.