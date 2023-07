EMRAT/ Vrau bashkëjetuesen me thikë prej xhelozisë, Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për autorin

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, ka kërkuar sot burgim të përjetshëm për 38 vjeçarin Ramis Mici i cili qëlloi për vdekje me thikë bashkëjetuesen e tij Jetlira Elezi.

Ngjarja ndodhi korrikun e vitit të kaluar ku Mici e la gruan të mbuluar me gjak në banesën ku jetonin me qira dhe u largua prej aty me shpejtësi. Ishin pronarët e shtëpisë që e gjetën të pajetë gruan në mes të dhomës.

Jetlira Elezi ishte dhunuar edhe me herët nga bashkejetuesi, madje kishte kërkuar edhe ndihmën e policisë, e cila pasi e shoqëroi për disa orë dhunuesin e kishte lënë të lirë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Balkanweb mësoi se motiv i krimit të jetë bërë xhelozia në çift.