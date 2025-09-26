EMRAT/ Urdhri i Ramës, dorëhiqen edhe 5 kryetarë të Njësive Administrative në Durrës, Bashkia zëvendëson 4 prej tyre
Japin dorëheqjen edhe 5 kryetarë të tjerë të Njësive Administrative në Bashkinë e Durrësit, teksa 4 prej tyre janë zëvendësuar.
Kjo lëvizje duket se vjen pas urdhrit gjatë muajve të verës nga kryeministri Edi Rama, për dorëzimin e dorëheqjeve nga ana e nënkryetarëve të bashkive dhe njësive administrative.
Dorëheqjen e kanë dhënë kryeadministratorët e Njësive Katund i Ri, Rashbull, Ishëm dhe Manëz.
Institucioni e ka konfirmuar sot lajmin duke sqaruar:
“Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se administratorët e njësive administrative të Manzës, Sukthit, Ishmit, Katundit të Ri dhe Rrashbullit kanë dhënë dorëheqjet dhe deri tani janë zëvendësuar 4 prej tyre”.
Administratorët e sapoemëruar janë:
-Manzë – Rejdi Shehu
-Ishëm – Emirjan Bafti
-Katund i Ri – Julian Marku
-Rrashbull – Fiqiri Dema
“Pas vlerësimit të performancës së gjithesecilit, vendimmarrja do të vazhdojë në ditët në vijim”, bën me dije Bashkia Durrës. I vetmi që nuk është zëvendësuar deri tani është ai i Sukthit.