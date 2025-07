Emrat/ Të akuzuar për vrasje, ja kush janë 3 shqiptarët që do të ekstradohen nga Dubai drejt Rinasit

Tre pjesëtarë të organizatave kriminale të shumëkërkuar nga drejtësia shqiptare do të ekstradohen ditën e sotme nga Dubai.

"Si rezultat i bashkëpunimit të pandërprerë me partnerët në Emiratet e Bashkuara Arabe, pritet që gjatë ditës së sotme, të finalizohen procedurat për ekstradimin nga Dubai, në Shqipëri, të shtetasve të shumëkërkuar, pjesëtarë të organizatave kriminale: A. Xh. alias A. C. alias E. C., i akuzuar nga GjKKO-ja, se në kuadër të organizatës kriminale, ka përkrahur një shtetas të shumëkërkuar;

E. D., i akuzuar nga GjKKO-ja, si pjesëtar i një organizate kriminale që ka planifikuar vrasje dhe si përkrahës i një shtetasi të shumëkërkuar;

M. K., i akuzuar nga GjKKO-ja, për vrasje dhe sigurim të mjeteve për të kryer vrasje, të kryera në kuadër të organizatës kriminale, si dhe si përkrahës i një shtetasi të shumëkërkuar. Në lidhje me orën e mbërritjes, do të ketë një njoftim tjetër", njofton policia.