LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRAT! Plagosi në mes të Tiranës 48-vjeçarin, arrestohet autori me precedent penal

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 11:00
Aktualitet

EMRAT! Plagosi në mes të Tiranës 48-vjeçarin, arrestohet

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Rrugën e Dibrës, ku shtetasi Mikel Xibro, 48 vjeç, është plagosur me mjet prerës pas një konflikti për motive të dobëta.

Si pasojë e veprimeve të shpejta të forcave të policisë, është arrestuar autori i dyshuar, Ronald Lacej, 51 vjeç, i cili ka një histori të mëparshme penale për vrasje dhe vepra të tjera të rënda.

Policia ka bërë të ditur se, pas marrjes së njoftimit për plagosjen, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, janë nisur menjëherë në vendngjarje. Ata kanë kapur dhe ndaluar autorin, i cili dyshohet se, gjatë një konflikti, ka goditur me thikë Mikel Xibron.

Shtetasi Mikel Xibro është dërguar në spital, ku po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në cilësinë e provës materiale, është sekuestruar thika e dyshuar e përdorur për plagosjen. Materialet procedurale janë dërguar në Prokurori për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion