VIDEO/ E paprecedentë në Turqi, policia bastis live televizionin opozitar dhe arreston drejtorin e lajmeve!
Një operacion në zyrat e stacionit televiziv opozitar TELE1 në Turqi u krye të premten në mëngjes nga një ekip i Shërbimit Kundër Terrorizmit pas një urdhri gjykate.
Bastisja zgjati rreth një orë dhe drejtori i përgjithshëm i lajmeve të stacionit, Merdan Yanardag, u arrestua.
Gazetari Göhan Kayış, prezantues i emisionit të mëngjesit në TELE1, transmetoi drejtpërdrejt operacionin, duke informuar shikuesit se ekipet e policisë kishin qenë në stacion që nga orët e para të mëngjesit. Ai tha se rreth 50 anëtarë të TEM morën pjesë në operacion.
Kayış tha se e pyeti udhëheqësin e ekipit nëse Merdan Yanardag ishte informuar për operacionin dhe ai u përgjigj:
“Nuk mund ta kontaktoni.”
Gazetari shtoi se, bazuar në këtë përgjigje, ai supozoi se Yanardag ishte marrë tashmë në paraburgim.
Pak më vonë, Zyra e Prokurorit njoftoi zyrtarisht se drejtori i përgjithshëm i lajmeve të TELE1, Merdan Yanardag , u arrestua këtë mëngjes si pjesë e operacionit. Sipas Hurryiet , personi i arrestuar akuzohet për spiunazh për kryetarin e ndaluar të Stambollit, Ekrem Imamoglu dhe shërbimet e huaja.
Të njëjtat burime theksojnë se policia po kërkon prova se Imamoglu, së bashku me drejtorin e lajmeve të TELE1 dhe në bashkëpunim me agjencitë e huaja, u përpoqën të ndryshonin të dhënat e zgjedhjeve lokale të vitit 2019.
Avokati i Yanardag, Bilgütay Haki Durna , duke folur për TELE1, tha se deri më tani nuk është informuar për dosjen e çështjes.
“Kam parë vetëm njoftimin e Prokurorisë. Fatkeqësisht, në vendin tonë, akuzat serioze shpesh bëhen pa prova të mjaftueshme dhe njerëzit privohen nga liria e tyre pa bazë. Do të shkoj në stacionin e policisë për të pasur qasje në dosje”, tha ai.
Durna theksoi gjithashtu se “është e pamundur të vihet në dyshim identiteti patriotik i Merdan Yanardag” dhe shtoi:
“Në vendin tonë, njerëzit detyrohen të provojnë se nuk janë fajtorë”. Në përfundim, ai vuri në dukje se foli me familjen e gazetarit pasi përfundoi hetimi. “Familja e tij, ashtu si ai, mbetet e qetë dhe dinjitoze. Ata ishin të përgatitur për një mundësi të tillë për shkak të punës së tij. Ata janë moralisht të fortë dhe ne do të vazhdojmë së bashku në procesin ligjor”, tha ai.
Gökhan Kayış: "11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV'de arama yapılıyor." pic.twitter.com/6G6v0oUDtk— Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025