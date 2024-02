Emrat/ Kush janë dy personat që iu sekuestrua “Lamborghini” dhe pasuria me vlerë 550 mijë euro

Uard Kaloti dhe Arjan Kamami janë dy personat, të cilëve iu është sekuestruar pasuria me vlerë 550 mijë euro. ‘Shfrytëzim Prostitucioni’ dhe ‘Pastrim i produkteve të veprës penale’, Prokuroria Elbasan sekuestron pasuritë e dy shtetasve

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Elbasan vendosi sekuestro preventive mbi pasuritë e shtetasit U.K. nën akuzë për Veprat Penale “Shfrytëzim Prostitucioni” dhe ‘Pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale’ parashikuar nga nenet 114 dhe 287 të Kodit Penal.

Me kërkesë të prokurorisë, në kuadër të procedimit penal nr. 977 të vitit 2023, gjykata vendosi sekuestrimin e një apartamenti në pallatin 583/4 Sh.1, kati 9 Ap.19 me sip.105 m2 me nr.pasurie 5/287+1-19, në Lagjen e Re.

Në të njëjtën kohë, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiskionit të Pergjithshëm Elbasan sekuestroi edhe pasuritë e shtetasit A.K., konkretisht një objekt dy-katësh, bar, restorant dhe hotel në Cërrik në kuadër të procedimit pasuror të vitit 2020 si dhe një automjet ‘Lamborgini’.

Nga veprimet hetimore, dyshohet se pasuritë e sekuestruara e kanë burimin nga veprimtaritë kriminale të kryera nga shtetasi, i dënuar më parë në Belgjikë për Veprën Penale ‘Trafikimi dhe shfrytëzimi për prostitucion’.