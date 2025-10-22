EMRAT/ Arrestohen në Angli dy shqiptarë të shpallur në kërkim për drogë
Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 19:22
Aktualitet
Dy shqiptarë, Eduart Elezi, 28 vjeç, dhe Xhuljano Hoxha, 30 vjeç, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli për kultivim kanabisi, janë arrestuar në Angli.
Sipas burimeve, seanca e ardhshme e ekstradimit për Elezin është parashikuar më 16 shkurt 2026, ndërsa për Hoxhën, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare për të njëjtën akuzë, gjykata e Manchesterit do të vendosë masën e dënimit më 20 nëntor 2025.
Arrestimi i tyre është pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar mes autoriteteve ligjzbatuese për të ndaluar veprimtaritë kriminale jashtë vendit.