EMRAT/ Arrestohen në Angli dy shqiptarë të shpallur në kërkim për drogë

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 19:22
Aktualitet

EMRAT/ Arrestohen në Angli dy shqiptarë të shpallur në


Dy shqiptarë, Eduart Elezi, 28 vjeç, dhe Xhuljano Hoxha, 30 vjeç, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli për kultivim kanabisi, janë arrestuar në Angli.

Sipas burimeve, seanca e ardhshme e ekstradimit për Elezin është parashikuar më 16 shkurt 2026, ndërsa për Hoxhën, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare për të njëjtën akuzë, gjykata e Manchesterit do të vendosë masën e dënimit më 20 nëntor 2025.

Arrestimi i tyre është pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar mes autoriteteve ligjzbatuese për të ndaluar veprimtaritë kriminale jashtë vendit.

 

