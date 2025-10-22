Ndjekësi e quan ‘të dështuar’, G-Bani nuk e fal! Ja si përgjigjet reperi
Këngëtari i njohur dhe ish-banori i Big Brother VIP Albania, G-Bani, ka zgjedhur t’u përgjigjet me ironi kritikëve në rrjetet sociale. Gjatë një sesioni pyetje-përgjigje me ndjekësit e tij në Instagram, artisti mori dhjetëra komente dhe pyetje, disa prej tyre pozitive, por jo të gjitha miqësore.
Një nga ndjekësit vendosi të provokojë me një koment me tone ofenduese, duke pyetur: “Pse je kaq i dështuar që nuk të ftojnë në emisionin Goca dhe Gra?”
Përgjigjja e tij u përhap menjëherë në rrjete sociale dhe u komentua gjerësisht nga fansat, disa prej të cilëve e mbështetën për qasjen e drejtpërdrejtë, ndërsa të tjerë e kritikuan për tonin sarkastik.
G-Bani, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe shpesh pa filtra në komunikim, nuk është hera e parë që reagon publikisht ndaj komenteve kritike. Ai ka ndërtuar një imazh të fortë në skenën muzikore dhe në televizion, ku shpesh shfaqet pa komplekse dhe me vetëbesim.
Rasti rikujton se edhe figura publike janë njerëz dhe çdo fjalë ka peshë edhe online.