Elbasan/ Dy makina përplasen te kryqëzimi i Jagodinës, njëra përfundon në kanal, mbeten dy të plagosur
Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 18:53
Aktualitet
Elbasan – Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Elbasan-Çerrik, pranë kryqëzimit të Jagodinës, ku janë përfshirë dy automjete.
Si pasojë e përplasjes, njëra nga makinat ka përfunduar në kanalin me ujë anës rrugës. Dy persona kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar menjëherë për ndihmë mjekësore në spital.
Në vendngjarje ndodhet policia, e cila po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.