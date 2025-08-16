LEXO PA REKLAMA!

Emrat/ Vrasje me thikë në Angli, arrestohen shqiptari 25-vjeçar dhe një letoneze

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 18:40
Emrat/ Vrasje me thikë në Angli, arrestohen shqiptari 25-vjeçar

Një shqiptar 25-vjeçar dhe një shtetase letoneze 31-vjeçare janë arrestuar dhe akuzuar për vrasje pas vdekjes së një burri në Gravesend, Kent.

Policia e Kent u njoftua të martën në mbrëmje për një sherr jashtë një shtëpie në Augustine Road. Viktima, një burrë në të tridhjetat, u gjet me plagë thikë dhe u dërgua menjëherë në spital, ku ndërroi jetë gjatë trajtimit. Familjarët e tij janë informuar për ngjarjen.

Të dy të dyshuarit, Shahim Bulica nga Shqipëria dhe Erika Korska nga Letonia, të cilët jetojnë në Gravesend, u arrestuan rreth mesnatës të enjten dhe u akuzuan për vrasje të shtunën. Ata mbeten në paraburgim dhe do të paraqiten në Gjykatën Medway Magistrates të hënën.

Një burrë tjetër, 33-vjeçar nga Gravesend, i cili gjithashtu ishte arrestuar lidhur me ngjarjen, është liruar pa akuza. Policia ka bërë thirrje që kushdo që ka informacion të rëndësishëm për këtë incident të kontaktojë autoritetet.

