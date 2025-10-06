Ekzekutoi në krye të detyrës gjyqtarin e Apelit Astrit Kalaja, autori i papenduar para policisë: E vrava sepse…
Autori i vrasjes se gjyqtarit Astrit Kalaja brenda gjykates se Apelit ne Tirane nuk ka shprehur pendese ne lidhje me ngjarjen.
Gjate marrjes ne pyetje nga policia ai ka qene krejt i qete dhe nuk ka shfaqur asnje shenje pendese.
Në sallën nr.3 të gjykatës së Apelit në kryeqytet në orën 14.00 të kësaj të hëne nisi një seancë gjyqësore, ku gjyqtari me mbi 30 vite eksperiencë Astrit Kalaja lexoi vendimin për një konflikt pronësie dhe gjobë përmbarimi. Por, solemniteti i gjykatës u thye nga të shtënat me armë zjarri.
Dy plumba nga një pistoletë u derdhën mbi gjyqtarin duke I marrë jetën. Elvis Shkambi, nipi i Gjon Shkambit palë në proces me familjen Kurtaj qëlloi mbi gjyqtarin dhe kundërshtarët e tij në proces duke pretenduar për vendim të padrejtë.
Siç ka dëshmuar sekretarja gjyqësore në momentin që gjyqtari ka rrëzuar kërkesën e palës paditëse ndaj tij është qëlluar me pistoletë në kraharor. 30-vjeçari më pas është kthyer nga kundërshtarët e tij në proces Ervis dhe Rakip Kurtaj duke hapur zjarr edhe në drejtim të tyre. Të dy mbetën të plagosur dhe u përcollën me urgjencë drejt spitalit ku ndodhen në gjendje të stabilizuar.
Autori 30-vjeçar me armë në dorë ka dalë jashtë gjykatës aty ku ndërhynë menjëherë forcat e rendit duke e neutralizuar, çarmatosur dhe vënë në pranga.
Para bluve 30-vjeçari ka qëndruar i qetë dhe i pa penduar duke pranuar autorësinë e krimit të rëndë me pretendimin se reagoi ndaj padrejtësisë së kryer.
Sipas tij familja e kishte trashëguar atë pronë e cila në komunizëm u shtetëzua dhe bashkia ua ka kaluar dhjetëra familjeve.
Por përgjegjësi për këtë krim të rëndë nuk kishte vetëm personi që shkrehu armën. Hetim ka nisur për organet shtetërore dhe private që ruajnë gjykatën dhe dështuan në kontrollin e Elvis Shkambin, Top Channel mëson se një oficer i rendit qe rri në hyrje të gjykatës është ndaluar për dyshimet e shpërdorimit të detyrës sepse ka dyshime se nuk ka ushtruar kontrollin në detektorin e vendosur në hyrje të Gjykatës së Apelit.