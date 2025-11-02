‘E vrava kushëririn për një arsye të fortë’/ Krimi në Selenicë, zbardhet dëshmia e Bertil Alliajt
Autori i dyshuar i vrasjes në Selenicë, Bertil Alliaj është marrë në pyetje për më shumë se një orë nga hetuesit pas arrestimit të tij.
Gjatë dëshmisë së tij, ai ka deklaruar se krimin e ka kryer për një “arsye të fortë”, të cilën ka refuzuar ta bëjë publike në këtë fazë.
“E vrava për një arsye të fortë që s’mund ta them, pasi i kisha thënë disa herë që duhet të reagonte,” – ka thënë ai përpara oficerëve të policisë.
Sipas burimeve, autori ka shtuar se ndoshta në një moment tjetër do të jetë gati të tregojë arsyen e vërtetë pas ngjarjes.
