‘E vrava kushëririn për një arsye të fortë’/ Krimi në Selenicë, zbardhet dëshmia e Bertil Alliajt

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 08:35
Aktualitet

Autori i dyshuar i vrasjes në Selenicë, Bertil Alliaj është marrë në pyetje për më shumë se një orë nga hetuesit pas arrestimit të tij.

Gjatë dëshmisë së tij, ai ka deklaruar se krimin e ka kryer për një “arsye të fortë”, të cilën ka refuzuar ta bëjë publike në këtë fazë.

“E vrava për një arsye të fortë që s’mund ta them, pasi i kisha thënë disa herë që duhet të reagonte,” – ka thënë ai përpara oficerëve të policisë.

Sipas burimeve, autori ka shtuar se ndoshta në një moment tjetër do të jetë gati të tregojë arsyen e vërtetë pas ngjarjes.

