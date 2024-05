“E vranë para syve të fëmijëve”, dalin detaje të tjera nga ekzekutimi i armikut të Ervis Martinajt në Athinë

Mediat greke kanë nxjerrë detaje të reja nga ekzekutimi mafioz i Roan Brahimit mbrëmjen e sotme në Athinë.

Mediat raportojnë se ai është ekzekutuar nga një motor në lëvizje brenda makinës së tij, ku ishte bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët.

Si pasojë e sulmit me armë ka mbetur i vrarë Roan Brahimi 32-vjeç, ndërsa ka mbetur e plagosur bashkëshortja e tij Katerina Beqo 37-vjeç.

Sipas mediave greke, një motor me dy persona është afruar me shpejtësi, dhe njëri nga personat ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar me breshëri në drejtim të mjetit ku ndodhej Brahimi.