Zjarri përfshin fushën e mbetjeve urbane dhe kodrat e Lapardhasë në Vlorë! Zona mbulohet nga tymi

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 17:42
Zjarri përfshin fushën e mbetjeve urbane dhe kodrat e Lapardhasë

Dy vatra zjarri janë regjistruar pasditen e kësaj të marte në qytetin e Vlorës. Njëra prej tyre ka përfshirë sërish fushën e mbetjeve urbane të qytetit, ku për shkak të erës së fortë, flakët janë përhapur me shpejtësi.

Aktualisht, zjarrfikësit ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit. Shqetësues mbetet tymi toksik që shpërndahet në ajër, duke përbërë rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve, si dhe për turistët që ndodhen në qytetin e Vlorës.

Një tjetër vatër zjarri është shfaqur në fshatin Lapardha të bashkisë së Selenicës. Siç duket edhe nga pamjet, zjarri ka përfshirë kodrat mbi fshat, duke rrezikuar banesat. Banorët, së bashku me zjarrfikësit e Selenicës, po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve.

 

 

