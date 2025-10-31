LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë në Vlorë, 65-vjeçari humb jetën jetën duke bërë palestër

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 11:25
Aktualitet

E rëndë në Vlorë, 65-vjeçari humb jetën

Një 65-vjeçar, ka humbur jetën në Vlorë pasi ishte duke ushtruar aktivitet fizik në një palestër.

Sipas burimeve, 65-vjeçari banues në Itali dyshohet se ka vdekur për shkaqe natyrale.

NJOFTIMI

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në Prokurori për vlerësim, pasi më datë 30.10.2025, ka ndërruar jetë, dyshohet për shkaqe natyrale, gjatë kohës që po ushtronte aktivitet fizik në palestër, shtetasi F. C., 65 vjeç, banues në Itali

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion