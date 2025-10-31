E rëndë në Vlorë, 65-vjeçari humb jetën jetën duke bërë palestër
Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 11:25
Aktualitet
Një 65-vjeçar, ka humbur jetën në Vlorë pasi ishte duke ushtruar aktivitet fizik në një palestër.
Sipas burimeve, 65-vjeçari banues në Itali dyshohet se ka vdekur për shkaqe natyrale.
NJOFTIMI
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në Prokurori për vlerësim, pasi më datë 30.10.2025, ka ndërruar jetë, dyshohet për shkaqe natyrale, gjatë kohës që po ushtronte aktivitet fizik në palestër, shtetasi F. C., 65 vjeç, banues në Itali