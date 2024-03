E rëndë në Kosovë, dy djem rrëmbejnë dhe përdhunojnë një 13-vjeçare

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Kosovë, ku dy të rinj akuzohen se kanë rrëmbyer dhe përdhunuar një 13-vjeçare nga Malisheva.

E mitura ishte raportuar e zhdukur nga familja dhe është gjetur me dy persona të moshës madhore në një shtëpi në Llapushnik të Drenasit, të cilët dyshohet se kanë kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturën.



Ata janë arrestuar ditën e djeshme nga Policia dhe bëhet fjalë për shtetasit Luan Foniqi, 20 vjeç dhe Dashnim Xhaferi, 37-vjeç.

Pas përfundimit të procedurave policore, me urdhër të prokurorit, ndaj tyre është caktuar masa e ndalimit në kohëzgjatje prej 48 orëve dhe janë nën hetim se janë nën dyshimet se kanë kryer veprën penale ‘Dhunim’.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Raportohet se pasi vajza u gjet, u dërgua në spital për ekzaminimet e nevojshme dhe më pas ka dhënë deklaratën e saj lidhur me atë se çfarë kishte ndodhur gjatë kohës që ajo ishte larg shtëpisë.