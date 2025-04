Dy mijë euro ryshfet për aksidentin me 5 persona, detaje nga arrestimi i shefit të qarkullimit në Tiranë

Dy mije euro ryshfet pas nje aksidenti me pasoje per pese persona, kane cuar ne pranga shefin e komisariatit te policise rrugore ne Tirane.

AMP beri publike te dhena te reja ne lidhje me arrestimin e shefit te qarkullimit Tirane, Roven Zeka.

Sipas njoftimit:

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka ekzekutuar urdhin e ndalimit për 3 punonjës policie të dyshuar për veprën penale “Korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike”.

Roven Zeka, me detyrë Shef i Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë.

Sokol Novaku., me detyrë Shef i hetimit të aksidentëve rrugore në Komisariatin e Policisë Tiranë.

Edison Tabaku, me deryrë Oficer i Policisë Gjyqësore në Komisariatin e Policisë Tiranë.

Ndalimi i tyre lidhet me një ngjarje të ndodhur më datë 16.04.2025, në qytetin e Tiranës, ku pas një aksidenti rrugor me pasoja për pesë persona, punonjësit e policisë rrugore dyshohet se i kanë kërkuar familjarëve të drejtueses së automjetit të përfshirë në aksident, shtetases A.V., shumën prej 2000 Euro, për të shmangur arrestimin e saj.

AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave mbikëqyrëse, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 9090, ose duke dërguar Email në adresën [email protected].