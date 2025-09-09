Dy viktima dhe dy të plagosur në Shkodër, dalin pamjet e arrestimit të autorit! Ragip Gila me maskë në kokë…
Policia ka dhënë detaje nga atentati në Shkodër me dy viktima dhe dy të plagosur, mëngjesin e së hënës (8 Shtator). Blutë kanë publikuar pamjet e momentit të arrestimit të autorit të dyshuar të krimit, Ragip Gila, i cili mban maskë në kokë, doreza në duar, si edhe një çantë të zezë në qafë.
Ai u vendos në pranga disa minuta pas ngjarjes së rëndë në tentativë për t’u arratisur, pasi kreu vrasjet brenda një lokali në lagjen “Qemal Stafa”, rreth orës 08:50. Nga atentati mbetën të vrarë Armando Pali dhe Liridon Kraja, ndërsa u plagosën Erogen Vaso si edhe kamarieria Meri Kaceri, e cila ndodhej rastësisht në vendin e gabuar.
28 vjeçari, banues në Shkodër, u arrestua për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “Vjedhja me armë”, “Shkatërrimi i pronës”,”Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit” dhe “Vjedhja”.