Ndihmoi autorin e masakrës në Shkodër, arrestohet Barush Bregu, krahu i djathtë i Licëve! Lidhjet e tij me ngjarjet kriminale

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 11:32
Ndihmoi autorin e masakrës në Shkodër, arrestohet Barush Bregu,

Barush Bregu 39-vjeçari i cili u shpall në kërkim për përkrahjen e autorit të masakrës në Shkodër, Ragip Gila është një emër i njohur për policinë dhe autoritetet e drejtësisë.

I njohur si krahu i djathtë i Licëve në Shkodër, ai është i lidhur me disa ngjarje të renda.

Sipas Policise, Barush Bregu (Bajram Bregu) 39 vjeç, dhe një 17-vjeçar, u shpallen ne kerkim dhe akuzohen për veprat penale ”Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”, ”Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit” dhe “Vjedhja”.

Gjatë kontrollit në banesën e një shtetaseje (e cila jeton jashtë vendit), të cilën këtë shtetas e përdornin si bazë për këtë aktivitete kriminale, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar  1 armë zjarri automatike dhe 6 armë zjarri pistoleta, një sasi municioni luftarak, 45 kapsolla detonatore elektrike, një automjet tip “Audi” me targa të vjedhura në qytetin e Lezhës,  5 dronë të madhësive të ndryshme, pajisje shtesë për dronë, 1 laptop dhe 5 aparate fotografike.

33 vjeçari, Barush Bregu nuk është një emër i panjohur për policinë, ai u arrestua më 4 Maj, gjatë operacioni të FNSH-së dhe RENEA-s në Komunën e Parisit. Bregu, akuzohet se është pjesë e grupit kriminal të Bajrajve, që u arrestuan vjeshtën e 2018-ës në operacionin OAZ.

Bashkë me Bajrjajt, ai akuzohet se ka marrë pjesë në disa ngjarje kriminale që kanë ndodhur në këtë qytet por që ende nuk janë zbardhur. Ai është i dënuar me 4 vite burg për kultivim narkotikësh.

33-vjeçari, i konsideruar nga policia si një person me rrezikshmëri të lartë, fshihej prej disa javësh në një banesë me qira në katin e fundit të një pallati tek Komuna e Parisit, ku edhe u bë i mundur arrestimi i tij.

