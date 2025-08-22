Durrësi përfshihet nga reshjet e dendura, uji mbulon rrugët
Këtë të premte, Durrësi u zgjua nën reshjet e dendura të shiut, që shkaktuan përmbytje të pjesshme në disa rrugë të qytetit dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Autoritetet lokale njoftuan se situata po përmirësohet gradualisht, ndërsa uji po tërhiqet.
Shira të rrëmbyeshëm ranë edhe në Tiranë, duke krijuar përkohësisht vështirësi në disa zona të qytetit. Megjithatë, raportimet e fundit tregojnë se reshjet janë qetësuar dhe rrugët po lirohen nga uji.
Meteorologët paralajmërojnë se reshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditës në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa vijat bregdetare do të përfshihen më pak nga shirat.