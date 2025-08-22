LEXO PA REKLAMA!

Durrësi përfshihet nga reshjet e dendura, uji mbulon rrugët

22 Gusht 2025
Durrësi përfshihet nga reshjet e dendura, uji mbulon rrugët

Këtë të premte, Durrësi u zgjua nën reshjet e dendura të shiut, që shkaktuan përmbytje të pjesshme në disa rrugë të qytetit dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Autoritetet lokale njoftuan se situata po përmirësohet gradualisht, ndërsa uji po tërhiqet.

Shira të rrëmbyeshëm ranë edhe në Tiranë, duke krijuar përkohësisht vështirësi në disa zona të qytetit. Megjithatë, raportimet e fundit tregojnë se reshjet janë qetësuar dhe rrugët po lirohen nga uji.

Meteorologët paralajmërojnë se reshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditës në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa vijat bregdetare do të përfshihen më pak nga shirat.

