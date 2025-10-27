LEXO PA REKLAMA!

Ç’do të ndodhe pas drejtimit të SPAK? Dumani: Do të vazhdoj të jem prokuror, nuk i trembem sfidave

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 17:54
Aktualitet

Kryeprokurori i Posaçëm Altin Dumani, i është përgjigjur pyetjes së deputetes së PD Jorida Tabaku, se çfarë do të ndodhë pas përfundimit të mandatit të tij në krye të SPAK dhe nëse është ky një dorëzim i tij.


Dumani tha se ai do të vazhdojë të mbetet prokuror dhe se nuk i trembet sfidave.

Kreu i SPAK shtoi se i ka kërkuar Kuvendit disa herë të rishikojë mandatin e kreut të SPAK, por kjo ka krijuar aludime sikur ai po interesohet për vete.

“Nuk jam njeri që dorëzohem, i  bëj ballë sfidave, për një gjë të jeni të sigurt që do të jem prokuror pavarësisht mandatit.

Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shikoj mundësinë e rishikimit të mandatit të kreut të SPAK, dhe jo në pak raste është aluduar sikur e kërkoj për interes personal. E ritheksoj se nëse politika e kushtëzon apo ka mendime se rishikimi i mandatit ka të bëjë me emrin tim unë nuk kandidoj”, tha Dumani.

“E ndjej punën, kam guximin por përpiqem të jem i mirëkuptueshëm”, është thënie e Kenedit dhe kjo thënie vlen për gjithë prokurorët.

