Diell dhe temperatura deri në.../ Parashikimi i motit për ditën e sotme

Shqipëria

Orët e paradites vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta në të gjithë vendin, por duke ju afruar pasdites priten kalim i vranësirave në të gjithë territorin e vendit ku më të dukshme do të jenë në zonat malore, por nuk priten reshje.

Parashikohet që gjatë natës vonë të këtë shtim të vranësirave në të gjithë zonën Lindore të Shqipërisë duke rrezikuar momente me pika shiu.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të larta në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 34°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Lindor dhe Juglindor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.

Kosova

Edhe gjatë ditës së premte; republika e Kosovës do të paraqitet nën dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike duke bërë që moti i kthjellët të jetë dominant deri në orët e pasdites kur vranësirat bëhen të dukshme në pjesën më të madhe të republikës së Kosovës, duke rrezikuar shira të përkohshëm në zonat Jugore dhe Jugperëndimore të saj.

Parashikohet që nata dhe mëngjesi pas-ardhës të ri-kthejnë sërisht moti e kthjellët në Kosovë.

Maqedonia e Veriut

Maqedonia për-gjatë paradites paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, por orët e pasdites do të kenë kalime vranësirash në të gjithë Maqedoninë, duke krijuar mundësi për rrebeshe shiu në zonat veriore dhe veriperëndimore të Maqedonisë.

Kjo situate e vranësirave do të na shoqërojë, në mbrëmje dhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të ngjiten deri në 29 – 30 gradë C.

Europa

Zhvillimi i një qendre të presionit të ulët atmosferik përkatësisht në Atlantikun Verior me ndikim deri në verilindje të kontinentit do të sjellë reshje të dendura shiu dhe stuhi të forta ere në Europën Veriore dhe atë Lindore.

Po ashtu, Ishujt Britanikë do të përfshihen nga rrebeshe shiu si edhe mini- stuhi breshëri, pas temperaturave të larta që u regjistruan në Britaninë e madhe prej shumë ditësh ndërsa moti i kthjellët do të mbizotërojë në pjesën më të madhe të kontinentit Europian si pasojë e zgjerimit të Anticiklonit të Azoreve ku temperatura të larta do të përjetojë gadishulli Iberik, gadishulli i Ballkanit si edhe brigjet e detit Egje.