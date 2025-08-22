Detaje të reja nga dhunimi i 21-vjeçarit në Tiranë, i prenë veshin, çfarë shkruhet në raportin e policisë
Detaje nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Tiranë, ku një 21-vjeçar u plagos rëndë me sende të forta dhe jo vetëm nga 3 persona.
Tre autorët i kanë shkuar 21-vjeçarit te shtëpia dhe e kanë goditur me shishe në kokë. Përveç dëmtimeve të shumta, 21-vjeçarit i është prerë edhe një vesh.
Përmes një njoftimi, Policia bën të ditur se ka arrestuar 3 autorët, shtetasit Florjan Faslia, Mentor Daja dhe Samuel Tahiraj.
Po ashtu bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobëta, ndërkohë që 21-vjeçari ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Materialet u referuan Prokurorisë për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje” e kryer në bashkëpunim.