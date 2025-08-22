Rizarta pranon se është në kërkim të një dashurie: Ende jam single prandaj...
Dy ish-banoret e “Big Brother VIP”, Franceska dhe Rizarta, kanë marrë pjesë në një event veror në Dhërmi, ku kanë tërhequr vëmendjen e të pranishmëve me paraqitjen e tyre plot stil dhe energji.
Gjatë intervistës me dy pjesëtare të Andales, Rizarta u pyet rreth jetës së saj sentimentale dhe u shpreh hapur se aktualisht është single, por në kërkim: “Jam single dhe në kërkim” – tha ajo.
Nga ana tjetër, Franceska u pyet nëse ka pasur ndonjë gacmim apo interes nga të tjerët kohët e fundit, por përgjigjja e saj ishte plot dashuri për djalin: “Mua më ngacmon djali im, jam një mami,” – u shpreh ajo duke treguar se prioriteti i saj kryesor është familja.
Dyshja u shfaqën të buzëqeshura dhe shumë të afërta me publikun, duke e kthyer këtë dalje publike në një moment të këndshëm e të komentuar në rrjetet sociale.