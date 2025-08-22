Kanadaja do të heqë disa nga tarifat hakmarrëse ndaj SHBA-së, vendimi hyn në fuqi me 1 shtator! Reagon Shtëpia e Bardhë
Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, tha të premten se vendi i tij do të heqë disa nga tarifat hakmarrëse prej miliarda dollarësh për mallrat amerikane, megjithëse do të mbajë taksat për automjetet, çelikun dhe aluminin. Kjo deklaratë vjen një ditë pasi ai dhe Presidenti Donald Trump folën në telefon për herë të parë që kur përfundoi afati për arritjen e një marrëveshjeje tregtare.
Kanadaja kishte vendosur një taksë prej 25% mbi mallra amerikane me vlerë rreth 30 miliardë dollarë kanadezë ( 21.7 miliardë dollarë) për një sërë produktesh, duke përfshirë lëngun e portokallit dhe lavatriçet. Rritja e taksave ishte në hakmarrje ndaj tarifave të SHBA-së ndaj Kanadasë, të cilat që nga gushti vlerësohen në 35% për të gjitha mallrat që nuk janë në përputhje me marrëveshjen ekzistuese të tregtisë së lirë të vendeve.
Carney tha se Kanadaja tani do t'i afrohet SHBA-së duke hequr tarifat e saj për mallrat që janë në përputhje me marrëveshjen e tregtisë së lirë SHBA-Meksikë-Kanada (USMCA). Ai tha se kjo do të rivendoste tregtinë e lirë për shumicën dërrmuese të mallrave që lëvizin midis dy vendeve.
Vendimi do të hyjë në fuqi më 1 shtator, tha Carney. Në një deklaratë për partnerin amerikan të lajmeve të BBC-së, CBS, Shtëpia e Bardhë tha se mirëpret masën e Kanadasë, duke shtuar se ajo ishte "e vonuar prej kohësh".
"Ne mezi presim të vazhdojmë diskutimet tona me Kanadanë mbi shqetësimet e Administratës për tregtinë dhe sigurinë kombëtare", shtoi Shtëpia e Bardhë.
Sondazhet tregojnë se shumica e kanadezëve mbështesin tarifat hakmarrëse ndaj SHBA-së. Që kur u kthye në Shtëpinë e Bardhë në janar, Trump ka nisur një luftë tregtare globale, duke vendosur tarifa ose duke i rritur ato për mallrat nga e gjithë bota dhe duke kërcënuar se do t’i rrisë ato ndërsa punon për të negociuar marrëveshje tregtare që i sheh si të favorshme për SHBA-në.