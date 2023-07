Dasma kthehet në tragjedi, ndërron jetë shqiptarja 6 vjeçare që u aksidentua me familjen në Bolonja

Ndërroi jetë Leila Kurti, vajza gjashtëvjeçare me origjine shqiptare e cila u plagos në një aksident rrugor në periferi të Bolonjës më 14 qershor, teksa ishte në makinë me babain dhe motrën e saj katërvjeçare.

Vogëlushja, pas 18 ditësh qëndrimi në reanimacionin e spitalit Maggiore në Bolonja, nuk ia doli: duke pilleuar pa fund prinderit e saj shqiptare dhe komunitetin e zonës ku jetonte kjo familje.

Vogëlushja mbeti e plagosur në një aksident rrugor të ndodhur më 14 qershor, në orën 17, në afërsi të unazës së Bolonjës.

Babai, dy vajzat dhe gruaja e tij ishin nisur drejt aeroportit “Marconi” në Bolonja për të marrë pjesë në një dasmë në Shqipëri. Makina me të cilën po udhëtonin ishte përplasur me dhunë nga pas nga një makinë tjetër. Gjendja e Leilës u shfaq menjëherë shumë e rëndë. Motra dhe nëna katër vjeçare praktikisht kanë mbetur të padëmtuara, ndërsa babai ka shpëtuar me disa fraktura.

Gentjan Kurti, 41 vjeç, është i njohur në San Polo ku jeton me gruan dhe familjen e saj që nga viti 1998. Ai është menaxher i servisit “Q8” në “via Lenin” dhe ka qenë këshilltar i qytetit të që nga viti 2018, ndërsa gruaja Michela punon në restorantin e picave Red Lion.

Familja shqiptare kishte përjetuar një tragjedi tjetër tetë vite më parë pasi prindërit e Leilës së vogël kishin humbur një djalë, Markon, i cili gjithashtu vdiq në moshën 6-vjeçare, pasi kishte lindur me keqformime të rënda.

Kryetari i bashkisë së San Polo Franco Palù ka vendosur të shpallë ditë zije në qytet ditën kur do të kremtohet funeral I të miturës.