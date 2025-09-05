LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dalin PAMJET, Arbana Osmani ble super vilën në Tiranë! Kjo është rezidenca e moderatores të njohur

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 15:55
Showbiz

Dalin PAMJET, Arbana Osmani ble super vilën në Tiranë! Kjo

Me sezoni e ri televiziv, vjen edhe sezoni i dytë i "Mirëmbrëma Yje" nga Arbana Osmani. Së fundmi moderatorja ka publikuar në Instagram promon e emisionit, ku ka zbuluar se këtë herë do jenë në një shtëpi të re. 

Dalin PAMJET, Arbana Osmani ble super vilën në Tiranë! Kjo

Burime për revistën BORDO kanë zbuluar se cila do të jetë kjo shtëpi, ku kanë nisur tashmë edhe xhirimet e "Mirëmbrëma Yje", i cila nuk do të transmetohet në ekranin e asnjë televizioni, por vetëm në kanalin e saj në Youtube. 

Dalin PAMJET, Arbana Osmani ble super vilën në Tiranë! Kjo

Një vilë e madhe tashmë jo në Bogë, por në Tiranë, në zonën e Picallës. Të ftuarit do të jenë më të shumtë, temat më të larmishme dhe momentet më të papritura, duke e bërë që çdo episod një përvojë sa më të veçantë për publikun.

Dalin PAMJET, Arbana Osmani ble super vilën në Tiranë! Kjo

Arbana ka premtuar një atmosferë të ngrohtë dhe emocionale, ku bisedat do të shkojnë përtej ekranit, duke prekur zemrat e shikuesve. Deri më tani është zbuluar që Arbana ka zhvilluar episode me reperin Fero dhe artisten Era Istrefi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion