"Burgu" me kamera në Kamëz, flet nëna e 4 fëmijëve: Kunata më rrahu pse denoncova burrin

Nëna e 4 vajzave të mitura, e cila u monitorua me kamera përreth 5 muaj nga bashkëshorti i saj në banesën në Kodër Kamëz, iu është përgjigjur akuzave të vjehrrës së saj e cila pas arrestimit të të birit tha se “nusja mori rrugë të gabuar”.

Në emisionin “Me zemër të hapur” të moderatores Evis Ahmeti tha se i shoqi, Asqeri Mandri, shkarkonte foto të vajzave nga interneti dhe i thoshte nënën së saj se gruaja e tradhtonte.

“Nuk sheh çfarë bën i biri, ia kemi fajin neve”, tha ajo, duke hedhur poshtë akuzave për tradhti.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërsa zbuloi se pasi denoncoi 34-vjeçarin, kur u kthye në shtëpi kunata e saj e dhunoi.

“Pasi e denoncova u ktheva në shtëpi u përballa me vjehrrën, erdhi edhe kunata filloi të më gjuante. Nuk e denoncova se më erdhi keq për djalin, se unë nuk do t’ia falja. Këtë gjë ka bërë edhe me kunatat e mia të tjera.

Nuk sheh çfarë bën i biri, ia kemi fajin neve. I thosha vjehrrit shiko çfarë bën djali yt. Më tha “s’kam çfarë i bëj”. Fotot e vajzave që shkarkonte në internet ia tregonte vjehrrës dhe i thoshte po më tradhton, aty bazohet dëshmia e vjehrrës.

Ai kishte 8-muaj që jetonte në Gjermani. Ndryshimet e tij filluan rreth 3 vite më parë, nuk jepte lekët. Merrte kredi mbas kredie, nuk e di se si ia japin.

Shiti makinën, varëset, nuk më tregonte ku i çonte lekët. I jepja lekët, por nuk kishte paguar këstet e kredisë”, rrëfeu ajo.