“Boll tani se plasa…”/ Klajdi Musabelliu flet për Elvana Gjatën: Më ka marrë shumë herë në telefon…

“Më ka marrë shumë herë në telefon, por nuk kam patur kohë se kam qenë shumë shumë i zënë me këto bashkëpunimet që kam patur”. Kështu u shpreh me humor Klajdi Musabelliu kur u pyet për bashkëpunimin e ëndrrave me Elvana Gjatën.

Gjatë një interviste për “Pushime On Top” me Eni Shehun, këngëtari i njohur u shpreh se e nisi këtë gjënë si shaka në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”, falë Loredana Bratit, e cila ka ngjashmëri me këngëtaren e dashur për publikun.

Më pas ish-banori i drejtohet koleges:

“Elvana po hajde ta bëjmë atë bashkëpunim se na çmende. Po boll tani se plasa”.

Pjesë nga intervista:

Më ka marrë shumë herë në telefon, por nuk kam patur kohë se kam qenë shumë shumë i zënë me këto bashkëpunimet që kam patur. Po Elvana, do të flasim kur të kthehem në Tiranë. Me kismet se vazhdoj të jem i zënë. Aktualisht jam me pushime me “Pushime On Top” dhe nuk kam kohë.

Ok, Elvana është një dashuri më vete. Së bashku me Elvanën në vitin 2003 kemi performuar për herë të parë publikisht në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Sigurisht që çdokujt do ti pëlqente një bashkëpunim me Elvanën. Unë po të isha Elvana do kisha pranuar se jam djalë i mirë, këngëtar i mirë.

Keni folur?

Jo, nuk e kam kontaktuar direkt. E nisa si shaka këtë gjë edhe në “Big Brother” falë Loredanës, nga ngjashmëria. E ajo ma rindezi dhe riktheu atë Elvanën, atë dashurinë artistike që kam për të. O Elvana po hajde ta bëjmë atë bashkëpunim se na çmende. Po boll tani se plasa.