“Bashkimi Europian rrezikon të shkatërrohet”, kryeministri hungarez: Ja çfarë do të bëja ndryshe nëse e drejtoj unë

Kryeministri hungarez Viktor Orban tha të shtunën se Bashkimi Evropian kishte rrezik të “shkatërrohej”, duke pretenduar se vetëm një model integrimi me shumë shpejtësi mund ta shpëtonte bllokun.

Ideja e një bashkimi me shumë shpejtësi është t’u lejojë disa anëtarëve të ecin më shpejt – ose më ngadalë – drejt integrimit evropian në lidhje me politika dhe tema të caktuara.

Udhëheqësi nacionalist, i njohur për ushtrimin e të drejtave të vetos në BE dhe kritikimin e Brukselit, i bëri këto komente pasi mbajti fjalimin e tij vjetor në një shkollë verore në rajonin e Transilvanisë në Rumani, ku jeton një pakicë e konsiderueshme etnike hungareze.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje se çfarë do të bënte nëse do të ishte kreu i komisionit Evropian, Orban tha se do t’u jepte të drejta shteteve dhe do të fillonte ndërtimin e një “Evrope me rrathë koncentrikë”.

Rrethi i parë i tillë do të përqendrohej në siguri dhe mund të përfshinte Turqinë dhe Ukrainën, të dyja të cilat kanë ambicie për t’u bashkuar me BE-në, tha Orban, i cili ka ngritur një sërë kundërshtimesh dhe pengesash për integrimin e Ukrainës në BE.

Rrethi i dytë do të përfshinte integrimin ekonomik dhe zonën e lëvizjes së lirë të Shengenit, në të cilën ai thotë se Hungaria duhet të qëndrojë.

I treti do të ishte eurozona aktuale, dhe i katërti do të ishte një rreth “institucionesh kushtetuese” për ato shtete anëtare që përpiqen për një “bashkim gjithnjë e më të ngushtë”.

Kryeministri hungarez përmendi edhe migracionin, pasi Hungaria dhe disa vende të tjera kanë kërkuar një përjashtim nga politika e përbashkët e azilit e bllokut.