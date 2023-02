Armaldo merr në dorë “frenat e lojës”: Të shtunën kam planifikuar diçka që do të ndryshojë gjithçka

Në një bisedë me Luizin, Maestro ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, ndërsa deklaroi se në prime-n e së shtunës do të bëjë diçka që do ta ndryshojë plotësisht lojën e Big Brother Vip.

“Unë të shtunën do të mbaj një qëndrim.

Që ta bëj lojën më të fuqishme, ta bëj më drithëruese, ta bëj më kureshtare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dhe këtë duhet ta bëj në prime.

Edhe në qoftë se nominohem, prapë do ta bëj, do ta them. Kjo do të jetë surpriza e prime-t për mua”, tha Armaldo.