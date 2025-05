Apeli i trishtë i infermieres shqiptare: Risela kërkon ndihmën e të gjithëve për transplantin jetik të mëlçisë

Risela LIapushi, 25-vjeçarja shqiptare e cila prej vitesh jeton në Belgjikë ka nevojë për ndihmën e të gjithë bashkatdhetarëve kudo në botë.

25-vjeçarja, në lule të rinisë, me profesion infermire në një qytet të Belgjikës rrezikon të humbë jetën nëse nuk kryen transplantin e mëlçisë në Turqi.

Familjarët përmes një Go Found Me i bëjnë thirrje dhe luten që shqiptarët kudo në botë të ndihmojnë sado pak me donacione pasi kostoja e operacionit është 100.000 euro dhe trajtimi është shumë i lartë për familjen.

Ju lutem t’i japim ndimën tonë sado pak, koha është vendimtare për fatin e infermieres sonë Risela LIapushi.

